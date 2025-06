Stringere con i denti addentare nei cruciverba: la soluzione è Mordere

MORDERE

Curiosità e Significato di "Mordere"

La soluzione Mordere di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mordere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mordere? Mordere significa afferrare con i denti, spesso con forza o determinazione. Può riferirsi sia all'atto fisico di mangiare o mordicchiare, sia a un modo figurato di affrontare le difficoltà con decisione. È un termine che trasmette l’idea di affrontare le sfide senza paura, stringendo i denti e andando avanti con tenacia e coraggio. In sintesi, rappresenta la forza di superare gli ostacoli.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Affondare i dentiÈ la sola possibilità di difesa dei caniStringere alla golaProvoca mal di dentiDenti per azzannare

Come si scrive la soluzione Mordere

Stai cercando la risposta alla definizione "Stringere con i denti addentare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

