Sono tipici del folklore della nostra maggiore isola nei cruciverba: la soluzione è Carretti Siciliani

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Sono tipici del folklore della nostra maggiore isola' è 'Carretti Siciliani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRETTI SICILIANI

Curiosità e Significato di "Carretti Siciliani"

Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 17 lettere più frequenti: Carretti Siciliani.

Perché la soluzione è Carretti Siciliani? I Carretti Siciliani sono tradizionali carretti di legno decorati e dipinti a mano, simbolo della cultura e dell’artigianato della Sicilia. Originari delle zone rurali, rappresentano l’arte popolare e l’economia agricola dell’isola, spesso arricchiti con motivi vivaci e dettagli artistici. Questi carretti sono un vero e proprio simbolo del folklore siciliano, testimoniando la creatività e le tradizioni secolari dell’isola.

Come si scrive la soluzione Carretti Siciliani

La definizione "Sono tipici del folklore della nostra maggiore isola" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

S Savona

I Imola

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

