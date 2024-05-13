Non è ammesso nel basket

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non è ammesso nel basket' è 'Pareggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAREGGIO

Perché la soluzione è Pareggio? Nel contesto del basket, la parola che descrive una situazione in cui entrambe le squadre hanno lo stesso punteggio è un pareggio. Questa condizione si verifica durante una partita quando nessuna delle due squadre riesce a superare l'altra, mantenendo così il punteggio uguale. Il pareggio può portare a tempi supplementari per stabilire un vincitore, oppure può essere considerato un risultato finale a seconda delle regole della competizione. In ogni caso, rappresenta una situazione di parità tra le contendenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non è ammesso nel basket". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Non è ammesso nel basket nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pareggio

Per risolvere la definizione "Non è ammesso nel basket", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non è ammesso nel basket" conferma che la soluzione 'Pareggio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pareggio

P Padova A Ancona R Roma E Empoli G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non è ammesso nel basket" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pareggio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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