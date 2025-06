Lo dice chi sbotta nei cruciverba: la soluzione è Ohibò

OHIBÒ

Hai risolto il cruciverba con Ohibò? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ohibò.

Perché la soluzione è Ohibò? Ohibò è un'espressione italiana usata per indicare sorpresa o meraviglia, spesso in modo scherzoso o ironico. Deriva da un'antica interiezione di stupore, ed è perfetta per sottolineare un'idea o un sentimento improvviso. Si può usare in conversazioni informali o scritte per dare enfasi a quello che si vuole comunicare, rendendo il messaggio più vivace e coinvolgente. Insomma, un modo simpatico per esprimere stupore!

Hai trovato la definizione "Lo dice chi sbotta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

H Hotel

I Imola

B Bologna

Ò -

