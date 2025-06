I calciatori più giovani nei cruciverba: la soluzione è Pulcini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I calciatori più giovani' è 'Pulcini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PULCINI

Approfondisci la parola di 7 lettere Pulcini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pulcini? Pulcini è un termine usato per indicare i calciatori molto giovani, spesso in fase di formazione o alle prime esperienze nel mondo del calcio. È anche il nome di una categoria dedicata ai piccoli atleti, che giocano in tornei e campionati dedicati alla loro età. Questo termine evoca innocenza, entusiasmo e passione per il calcio fin dai primi passi nel sport.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Galline in tenera etàRompono il guscioI più giovani calciatoriI più giovani della scuderiaGli anni dei più giovani neopatentati italiani

