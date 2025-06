Dà un olio per vernici nei cruciverba: la soluzione è Lino

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dà un olio per vernici' è 'Lino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINO

Curiosità e Significato di "Lino"

Approfondisci la parola di 4 lettere Lino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lino? Il lino è una pianta da cui si ottiene un olio pregiato, usato tradizionalmente come vernice naturale per proteggere e lucidare superfici in legno. Questo olio, ricco di acidi grassi, penetra profondamente e mantiene il materiale elastico e resistente nel tempo. Un alleato sostenibile e versatile, il lino rappresenta una soluzione ecologica per le finiture domestiche e artistiche.

Come si scrive la soluzione Lino

Hai davanti la definizione "Dà un olio per vernici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

