La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cianfrusaglie da rigattieri' è 'Bric À Brac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRIC À BRAC

Hai risolto il cruciverba con Bric À Brac? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Bric À Brac.

Perché la soluzione è Bric À Brac? Bric à brac indica un insieme di oggetti di scarso valore, spesso usati o di seconda mano, raccolti in modo disordinato. Deriva dal francese e richiama l'idea di una confusione di cose di poco conto, come quelli che si trovano nei negozi di antiquariato o nelle bancarelle dei rigattieri. È un modo colorato per descrivere un assortimento casuale di oggetti vari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le cianfrusaglie dei rigattieriCianfrusaglieSpazi in cui si vende roba usata e cianfrusaglie

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

À -

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

