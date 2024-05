La Soluzione ♚ Le cianfrusaglie dei rigattieri

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRIC À BRAC

Curiosità su Le cianfrusaglie dei rigattieri: Aveva smesso di pagare i canoni di affitto. mettendo ordine tra le varie cianfrusaglie (cappelli, vestiti, scontrini e perfino assegni di rimborso delle... Il termine bric-à-brac (origine francese) è stato usato per la prima volta in era vittoriana. Successivamente si riferì a oggetti da collezione come tazze da tè elaboratamente decorate e piccoli vasi, piume, fiori di cera sotto cupole di vetro, gusci d'uovo, statuine, miniature dipinte o fotografie e così via. Il bric-à-brac fu usato come ornamento su mensole di camini, tavole, scaffali, o messo in mostra in armadietti di oggetti da collezione. A volte questi armadietti avevano ante di vetro, per mostrare gli articoli all'interno proteggendoli dalla polvere. Il bric-à-brac al giorno d'oggi si riferisce a una selezione di articoli di basso ...

