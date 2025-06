Chi li brucia non li rispetta nei cruciverba: la soluzione è Semafori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi li brucia non li rispetta' è 'Semafori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMAFORI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Semafori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Semafori? Semafori sono dispositivi che regolano il traffico, segnalando quando è il momento di fermarsi o di avanzare. La frase Chi li brucia non li rispetta suggerisce che chi ignora le regole del semaforo mette a rischio sé stesso e gli altri, sottolineando l'importanza di rispettarli per una circolazione sicura e ordinata. La sicurezza sulla strada parte dal rispetto dei segnali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Regolano il traffico agli incrociSe li brucia PinocchioLi governano i pastoriLi trovi anche in farmacia

Hai trovato la definizione "Chi li brucia non li rispetta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

M Milano

A Ancona

F Firenze

O Otranto

R Roma

I Imola

C R E O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORCE" TORCE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.