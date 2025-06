Bianco d uovo nei cruciverba: la soluzione è Albume

Home / Soluzioni Cruciverba / Bianco d uovo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bianco d uovo' è 'Albume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBUME

Curiosità e Significato di "Albume"

Approfondisci la parola di 6 lettere Albume: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Albume? L'**albume** è la parte albida e trasparente dell'uovo, nota anche come bianco d'uovo. È ricco di proteine, povero di calorie e viene spesso usato in cucina per preparazioni dolci e salate, come meringhe, soufflé o semplicemente montato a neve. La sua leggerezza e versatilità lo rendono un ingrediente fondamentale per molte ricette golose e salutari.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La parte bianca dell uovoSi monta per la meringaIl bianco dell uovoUsa un bastone biancoQuello bianco è pregiato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Albume

Hai trovato la definizione "Bianco d uovo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

U Udine

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I C Z I I A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMICIZIA" AMICIZIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.