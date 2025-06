Antico mezzo di trasporto a due ruote nei cruciverba: la soluzione è Biciclo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antico mezzo di trasporto a due ruote' è 'Biciclo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BICICLO

La soluzione Biciclo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Biciclo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Biciclo? Un biciclo è un veicolo a due ruote azionato principalmente dalla forza muscolare dell'utente, attraverso pedali. È uno strumento di trasporto ecologico e salutare, molto diffuso in tutto il mondo per gli spostamenti urbani e le attività sportive. La sua semplicità e versatilità lo rendono un mezzo di movimento amato da grandi e piccini, perfetto per muoversi in modo sostenibile e divertente.

La definizione "Antico mezzo di trasporto a due ruote" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

C Como

L Livorno

O Otranto

