Una pianta antichissima come il Ginkgo biloba nei cruciverba: la soluzione è Fossile Vivente

Home / Soluzioni Cruciverba / Una pianta antichissima come il Ginkgo biloba

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una pianta antichissima come il Ginkgo biloba' è 'Fossile Vivente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOSSILE VIVENTE

Curiosità e Significato di "Fossile Vivente"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Fossile Vivente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fossile Vivente? Il termine fossile vivente si riferisce a specie di piante o animali rimasti praticamente invariati nel corso dei millenni, come il Ginkgo biloba, che esiste da oltre 200 milioni di anni. Sono creature rare e affascinanti, testimoni di un passato lontano, ancora presenti sulla Terra. Questo termine sottolinea la straordinaria longevità e autenticità di queste forme di vita, vere e proprie finestre sul passato della natura.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquoreUna pianta da salotto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fossile Vivente

La definizione "Una pianta antichissima come il Ginkgo biloba" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

L Livorno

E Empoli

V Venezia

I Imola

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L E I G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELATI" GELATI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.