MINIATORE

Curiosità e Significato di "Miniatore"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Miniatore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Miniatore? Il termine miniaturista si riferisce a un artista specializzato nella creazione di piccole opere d'arte, come manoscritti decorati e miniature dettagliate. Come Oderisi da Gubbio, celebre miniaturista citato da Dante, questi artisti erano rinomati per la precisione e la raffinatezza delle loro opere, che adornavano codici antichi. La loro abilità richiedeva tanta pazienza quanto talento, rendendoli maestri di un’arte raffinata e preziosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dipinge con la lenteEsegue piccole pittureLo era Oderisi da GubbioGli artisti come Oderisi da GubbioIl trovatore citato da Dante fra i lussuriosi

Come si scrive la soluzione Miniatore

La definizione "Un pittore come l Oderisi da Gubbio citato da Dante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

