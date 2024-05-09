Ceppo da ardere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ceppo da ardere' è 'Ciocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIOCCO

Perché la soluzione è Ciocco? Un ciocco è un pezzo di legno utilizzato come combustibile, tipicamente proveniente da un tronco o da rami tagliati. Questo elemento si distingue per la sua forma compatta e la presenza di corteccia che lo riveste, rendendolo ideale per alimentare il fuoco. La sua funzione principale è quella di fornire calore e luce durante le stagioni fredde o in situazioni di campeggio. Il ciocco rappresenta una delle modalità più tradizionali di riscaldamento attraverso il fuoco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ceppo da ardere". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ceppo da ardere nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ciocco

Quando la definizione "Ceppo da ardere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ceppo da ardere" conferma che la soluzione 'Ciocco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ciocco

C Como I Imola O Otranto C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ceppo da ardere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciocco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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