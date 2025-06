Robusto massiccio nella corporatura nei cruciverba: la soluzione è Tarchiato

TARCHIATO

Curiosità e Significato di "Tarchiato"

Perché la soluzione è Tarchiato? Tarchiato descrive una persona con una corporatura robusta e compatta, spesso muscolosa e massiccia. È un termine che indica una struttura fisica forte e ben proporzionata, senza essere esile o magra. Questo aggettivo sottolinea la presenza di una forma corporea solida e potente, spesso associata a una buona salute e a una certa fisicità imponente. In sintesi, è un modo per definire chi ha un aspetto fisico forte e deciso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Robusto cane da difesa tedescoRobusto e di bella presenzaUn individuo robusto e possente

Come si scrive la soluzione Tarchiato

Stai cercando la risposta alla definizione "Robusto massiccio nella corporatura"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

