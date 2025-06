Resina liquida che si ricava dai pini nei cruciverba: la soluzione è Trementina

TREMENTINA

Curiosità e Significato di "Trementina"

La soluzione Trementina di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trementina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trementina? La trementina è una resina liquida estratta dai pini, utilizzata tradizionalmente come solvente, per la produzione di vernici e come ingrediente in alcuni prodotti cosmetici. Si ottiene dalla distillazione della linfa resinosa degli alberi di pino, ed è nota per il suo odore caratteristico e le sue applicazioni nel mondo artistico e industriale. È un elemento naturale con molteplici impieghi pratici.

Come si scrive la soluzione Trementina

Stai cercando la risposta alla definizione "Resina liquida che si ricava dai pini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

E Empoli

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

