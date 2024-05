La Soluzione ♚ Resina delle conifere

: TREMENTINA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Resina delle conifere: Ottiene per distillazione in corrente di vapore dalla trementina, una resina delle conifere. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario... La trementina (dal greco terebinthos, terebinto in italiano, un albero dalla cui linfa la trementina era originariamente distillata) è una resina vegetale oleosa, fluida, chiara, e volatile. Si ottiene tramite procedimento di incisione da alberi appartenenti alla divisione delle pinophyta; l'incisione può essere fatta nella pianta viva, oppure nel durame di una pianta morta. In gergo la trementina liquida che trasuda dagli alberi viene chiamata gemma, mentre quella indurita barras e gallipot.

