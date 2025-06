Quelle cognitive studiano substrati biologici e neuropsicologici nei cruciverba: la soluzione è Neuroscienze

NEUROSCIENZE

Curiosità e Significato di "Neuroscienze"

La parola Neuroscienze è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Neuroscienze.

Perché la soluzione è Neuroscienze? Le neuroscienze sono un campo che studia i meccanismi biologici e neuropsicologici alla base del funzionamento del cervello e del sistema nervoso. Analizzano come le strutture cerebrali influenzano comportamenti, emozioni e capacità cognitive, contribuendo a comprendere malattie e sviluppare trattamenti. In breve, le neuroscienze ci aiutano a scoprire cosa succede nel nostro cervello e perché.

Come si scrive la soluzione Neuroscienze

N Napoli

E Empoli

U Udine

R Roma

O Otranto

S Savona

C Como

I Imola

E Empoli

N Napoli

Z Zara

E Empoli

