IONIE

Curiosità e Significato di "Ionie"

Perché la soluzione è Ionie? Le Ionie sono un arcipelago situato nell'Occidente della Grecia, conosciuto per le sue splendide spiagge e il mare cristallino. Tra le più note ci sono Corfù, Cefalonia e Zante. Queste isole incarnano un mix di cultura, storia e paesaggi mozzafiato, rendendole una delle mete più apprezzate dai viaggiatori in cerca di relax e bellezza naturale. Un vero paradiso per gli amanti del mare e della natura.

Come si scrive la soluzione Ionie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le più occidentali delle isole della Grecia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

