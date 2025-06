La zona con Busseto e Fidenza nei cruciverba: la soluzione è Parmense

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La zona con Busseto e Fidenza' è 'Parmense'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARMENSE

Curiosità e Significato di "Parmense"

Perché la soluzione è Parmense? Il termine Parmense si riferisce a tutto ciò che riguarda la provincia di Parma, famosa per il suo patrimonio culturale, gastronomico e storico. La parola identifica le zone, le persone e le tradizioni di questa regione ricca di bellezze artistiche e prodotti tipici, come il prosciutto e il parmigiano. In breve, Parmense rappresenta l'anima autentica di un territorio ricco di storia e sapori unici.

Come si scrive la soluzione Parmense

P Padova

A Ancona

R Roma

M Milano

E Empoli

N Napoli

S Savona

E Empoli

