La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La lente che è più sottile al centro' è 'Biconcava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BICONCAVA

Curiosità e Significato di "Biconcava"

Vuoi sapere di più su Biconcava? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Biconcava.

Perché la soluzione è Biconcava? Biconcava descrive una forma che presenta due superfici opposte e curve verso l’interno, come una lente sottile al centro e più spessa ai bordi. È un termine spesso usato in ottica o in geometria per indicare superfici o strutture con questa caratteristica. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio le forme e le proprietà di oggetti curvi e sottili.

Come si scrive la soluzione Biconcava

Stai cercando la risposta alla definizione "La lente che è più sottile al centro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

