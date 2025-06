John Hoover: fu capo dell FBI nei cruciverba: la soluzione è Edgar

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'John Hoover: fu capo dell FBI' è 'Edgar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDGAR

Curiosità e Significato di "Edgar"

La parola Edgar è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Edgar.

Perché la soluzione è Edgar? EDGAR è il sistema elettronico di deposito delle aziende statunitensi, utilizzato per inviare documenti ufficiali alla Securities and Exchange Commission (SEC). Il nome deriva dall'acronimo di Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval. È uno strumento fondamentale per chi cerca informazioni trasparenti e aggiornate sulle società quotate in borsa, favorendo la trasparenza finanziaria. Insomma, EDGAR è il cuore digitale della chiarezza finanziaria negli Stati Uniti.

Come si scrive la soluzione Edgar

Non riesci a risolvere la definizione "John Hoover: fu capo dell FBI"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

D Domodossola

G Genova

A Ancona

R Roma

