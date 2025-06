Inerente all essenza nei cruciverba: la soluzione è Intrinseco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Inerente all essenza' è 'Intrinseco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTRINSECO

Curiosità e Significato di "Intrinseco"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Intrinseco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Intrinseco.

Perché la soluzione è Intrinseco? Intrinseco indica qualcosa che è intrinseco, cioè insito e fondamentale nella natura stessa di un oggetto o di una qualità. È ciò che fa parte del suo essere essenziale e non può essere separato o eliminato. Quando diciamo che qualcosa è intrinseco, sottolineamo che è una sua caratteristica naturale e permanente, radicata nel suo stesso essere. È un termine che richiama l'essenza più profonda e innata delle cose.

Come si scrive la soluzione Intrinseco

Hai davanti la definizione "Inerente all essenza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

S Savona

E Empoli

C Como

O Otranto

