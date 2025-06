I guadagni se molto scarsi nei cruciverba: la soluzione è Esigui

ESIGUI

Curiosità e Significato di "Esigui"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Esigui, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Esigui? Esigui indica qualcosa di molto scarso o limitato, poco abbondante o di scarsa quantità. Si usa spesso per descrivere risorse, capacità o risultati che non sono sufficienti o soddisfacenti. In sostanza, rappresenta una condizione di insufficienza o scarsità, lasciando intendere che ciò di cui si parla è presente, ma in modo minimo o quasi inesistente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Modesti irrilevantiScarsi modestiMolto scarsiMolto in FranciaMolto gustosi

Come si scrive la soluzione Esigui

La definizione "I guadagni se molto scarsi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

