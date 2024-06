molto scarsi

: Le creazioni artigianali multicolore in "crin" (peli di cavallo), fatti a mano per esperte artigiane, sono fra le attività più importanti nel settore. Rari dista circa 20 chilometri da Linares, la capitale provinciale, e si trova nella vicinanza alle rinomate Terme di Panimávida e di Quinamávida. Rari (termine che in lingua mapudungun definisce un tipo di cespuglio o arbusto) è un villaggio del comune cileno di Colbún, nella provincia di Linares, regione del Maule, situato ai piedi delle prime propaggini delle Ande.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: rari m pl . plurale di raro. Sillabazione: rà | ri. Etimologia / Derivazione: vedi raro . Sinonimi: infrequenti, sporadici, discontinui, saltuari. non comuni, insoliti, inconsueti, particolari, singolari, originali, speciali, straordinari, eccezionali, curiosi. (per estensione) preziosi, pregiati, unici, introvabili. Contrari: frequenti, continui. comuni, soliti, quotidiani, normali, banali, ordinari.