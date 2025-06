Li governò Mobutu nei cruciverba: la soluzione è Zairesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li governò Mobutu' è 'Zairesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAIRESI

Curiosità e Significato di "Zairesi"

Vuoi sapere di più su Zairesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Zairesi.

Perché la soluzione è Zairesi? ZAIRESI si riferisce ai cittadini o abitanti dello Zaire, ex nome della Repubblica Democratica del Congo. Il termine deriva dal nome storico del paese e indica le persone che vivono in questa nazione africana. Usato spesso in contesti culturali o storici, zairesi sottolinea l’appartenenza a una comunità con radici e identità condivise all’interno di questo territorio.

Come si scrive la soluzione Zairesi

Hai davanti la definizione "Li governò Mobutu" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Z Zara

A Ancona

I Imola

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

