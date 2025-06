Garros: è la Wimbledon dei Francesi nei cruciverba: la soluzione è Roland

ROLAND

Curiosità e Significato di "Roland"

Perché la soluzione è Roland? Roland si riferisce al celebre torneo di tennis di Parigi, noto come Roland Garros, che rappresenta l'equivalente francese di Wimbledon. Essendo uno dei quattro grandi tornei del Grande Slam, è il palcoscenico principale per i migliori tennisti, con le sue famose terre battute. Con questa manifestazione, Parigi si conferma come capitale del tennis internazionale, regalandoci emozioni uniche ogni anno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Garros = Open di Francia di tennisTorneo del Grande SlamGarros Internazionali di tennisLo sport al Roland GarrosLo sport del Roland GarrosLo sport praticato al Roland Garros

Come si scrive la soluzione Roland

R Roma

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

