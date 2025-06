Era un ballo della Belle Époque nei cruciverba: la soluzione è Galop

GALOP

Curiosità e Significato di "Galop"

Approfondisci la parola di 5 lettere Galop: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Galop? Il GALOP è un ballo vivace e veloce, molto popolare durante la Belle Époque, che nasce come evoluzione del valzer. Caratterizzato da passi rapidi e ritmo incalzante, rappresenta l'energia e la spensieratezza di quell'epoca. Ideale per scatenarsi in pista, il galop rimane simbolo di allegria e movimento. È un modo divertente per rivivere lo spirito di quegli anni.

Come si scrive la soluzione Galop

Hai davanti la definizione "Era un ballo della Belle Époque" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

P Padova

