La Soluzione ♚ Ballo da Belle époque

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GALOP

Curiosità su Ballo da belle epoque: belle époque è un film del 1992 diretto da fernando trueba, vincitore dell'oscar al miglior film straniero e di nove premi goya su diciassette candidature... Il Galop (abbreviazione di galoppade o galopede) è una danza diffusasi specialmente nel XIX secolo in Francia ed Inghilterra. Il nome deriva per assonanza dal francese galoper, in italiano galoppare, per via del passo di danza movimentato. Introdotto nei balli durante gli anni venti del 1800, anticipa di una decina d'anni la polka. Veniva tradizionalmente eseguito per concludere una festa da ballo (da qui la definizione di Galop finale). Famosi compositori di Galop furono Nino Rota, Shostakovich e soprattutto Johann Strauss (figlio). Un esempio di Galop si può trovare nell'opera Lo Schiaccianoci, nella prima scena del primo atto, o nel ...

