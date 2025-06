Se la contendono le squadre a rischio di retrocessione nei cruciverba: la soluzione è Salvezza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se la contendono le squadre a rischio di retrocessione' è 'Salvezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALVEZZA

Curiosità e Significato di "Salvezza"

Vuoi sapere di più su Salvezza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Salvezza.

Perché la soluzione è Salvezza? La parola salvezza indica, nel calcio, il tentativo di evitare la retrocessione, cioè di non finire nelle ultime posizioni della classifica. Le squadre in difficoltà si sfidano per conquistare punti fondamentali e rimanere nella categoria superiore. In questo contesto, la salvezza rappresenta la speranza di continuare a giocare nella massima divisione e di evitare il fallimento sportivo.

Come si scrive la soluzione Salvezza

Hai davanti la definizione "Se la contendono le squadre a rischio di retrocessione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

V Venezia

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

