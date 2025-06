Chiudono gli scarponi nei cruciverba: la soluzione è Ganci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chiudono gli scarponi' è 'Ganci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GANCI

Curiosità e Significato di "Ganci"

La soluzione Ganci di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ganci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ganci? GanCi sono quegli attrezzi in metallo usati per agganciare e fissare oggetti, come gli scarponi da sci o le scarpe. Il termine deriva dal verbo ganciare, cioè agganciare o appendere, e richiama le parti metalliche che si infilano e si bloccano. Quindi, quando si chiudono gli scarponi, si ganCiano per assicurare una calzata sicura e stabile.

Uncini Ferri ricurvi per appendere qualcosa Pugni dati dal pugile Chiudono gli scarponi da sci Chiudono il conto Il verbo con scarponi e racchette

Come si scrive la soluzione Ganci

La definizione "Chiudono gli scarponi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

