GANCI

Curiosità e Significato di "Ganci"

La parola Ganci è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ganci.

Perché la soluzione è Ganci? Gli uncini sono degli oggetti di metallo curvi o a forma di gancio, utilizzati per agganciare o sostenere altre cose. Possono essere trovati in vari contesti, come nella pesca, per afferrare le prede, oppure nell'arte e nell'artigianato, dove servono per appendere o mantenere in posizione determinati elementi. In sostanza, i ganci sono strumenti pratici che semplificano molte attività quotidiane!

Come si scrive la soluzione Ganci

Hai trovato la definizione "Uncini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I L E O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EOLICO" EOLICO

