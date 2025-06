Si versa in anticipo nei cruciverba: la soluzione è Acconto

ACCONTO

Curiosità e Significato di "Acconto"

Hai risolto il cruciverba con Acconto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Acconto.

Perché la soluzione è Acconto? Acconto si riferisce a una somma di denaro versata in anticipo su un importo totale da pagare. È spesso utilizzato in contesti come acquisti, contratti o prenotazioni, dove una parte del pagamento viene effettuata in anticipo per garantire l'impegno delle due parti. In questo modo, chi riceve l’acconto ha la certezza che l'affare andrà avanti e chi paga si assicura il diritto a ricevere il bene o servizio concordato.

Come si scrive la soluzione Acconto

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

