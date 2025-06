Una stella come il Sole nei cruciverba: la soluzione è Nana

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una stella come il Sole' è 'Nana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NANA

Curiosità e Significato di "Nana"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nana più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nana.

Perché la soluzione è Nana? La parola nana si riferisce a una stella di piccole dimensioni e bassa luminosità, come il nostro Sole, che è una stella di tipo nana gialla. Queste stelle sono tra le più comuni nell'universo e rappresentano una fase evolutiva importante, in cui l'idrogeno nel loro nucleo si trasforma in elio attraverso la fusione nucleare. Le nane possono vivere miliardi di anni, offrendo un ambiente stabile per lo sviluppo di sistemi planetari.

Come si scrive la soluzione Nana

N Napoli

A Ancona

N Napoli

A Ancona

