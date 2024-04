La Soluzione ♚ È piccola di statura

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NANA

Curiosità su E piccola di statura: statura (dal latino statura[m], da status, "stato", "condizione") o altezza è la misura di lunghezza del corpo umano rilevata tra pianta dei piedi e vertex... Nana (NANA , Nana) è un manga scritto e disegnato da Ai Yazawa, pubblicato in Giappone sulla rivista Cookie di Shueisha dal maggio 2000. Nel 2002 ha vinto il premio Shogakukan per i manga nella categoria shojo. In Italia è pubblicato da Planet Manga dal luglio 2002. Dalla serie a fumetti è stato tratto un anime televisivo, prodotto dalla Madhouse e andato in onda in Giappone su Nippon Television dal 5 aprile 2006 al 27 marzo 2007. In Italia i diritti sono stati acquistati dalla Dynit e la serie è stata trasmessa su MTV tra gennaio 2007 e gennaio 2008. Nel 2005 e nel 2006, inoltre, dalla serie sono stati tratti due lungometraggi live ...

