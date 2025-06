Vi si trova la Cappella Colleoni nei cruciverba: la soluzione è Bergamo

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si trova la Cappella Colleoni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si trova la Cappella Colleoni' è 'Bergamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERGAMO

Curiosità e Significato di "Bergamo"

Vuoi sapere di più su Bergamo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Bergamo.

Perché la soluzione è Bergamo? La Cappella Colleoni è un capolavoro rinascimentale situato a Bergamo, una città affascinante nel nord Italia. Questa cappella, dedicata al condottiero Bartolomeo Colleoni, è famosa per la sua straordinaria architettura e per i dettagli artistici che adornano la sua facciata, rendendola una tappa imperdibile per chi visita la città. Bergamo, con il suo mix di storia e cultura, offre un contesto ideale per ammirare questo importante monumento.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L intercalare pota si usa lìHa le città Alta e BassaVi è la Cappella ColleoniVi si ammira la Cappella ColleoniVi si trova la casa natale di Raffaello SanzioVi si trova Acapulco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bergamo

Hai trovato la definizione "Vi si trova la Cappella Colleoni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R D S N A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSTAND" ROSTAND

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.