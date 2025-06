Sportivi che si misurano in cinque specialità nei cruciverba: la soluzione è Pentatleti

PENTATLETI

Curiosità e Significato di "Pentatleti"

La parola Pentatleti è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pentatleti.

Perché la soluzione è Pentatleti? Il termine indica un atleta che compete in cinque discipline diverse, come corsa, nuoto, scherma, tiro e ciclismo, riunite in una prova combinata. Questa figura rappresenta versatilità e resistenza, richiedendo abilità varie e un grande impegno fisico. La sua essenza sta nel mettere alla prova le capacità poliedriche di chi si cimenta in molteplici sfide sportive, dimostrando equilibrio tra forza, velocità e agilità.

Come si scrive la soluzione Pentatleti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sportivi che si misurano in cinque specialità", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

L Livorno

E Empoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O D N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODEON" ODEON

