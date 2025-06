Lo sono mortadella e bresaola nei cruciverba: la soluzione è Salumi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono mortadella e bresaola

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono mortadella e bresaola' è 'Salumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALUMI

Curiosità e Significato di "Salumi"

La parola Salumi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Salumi.

Perché la soluzione è Salumi? I salumi sono prodotti alimentari a base di carne, spesso lavorati e conservati attraverso tecniche come la salatura, l'affumicatura o l'essiccazione. Tra i più noti troviamo la mortadella, un insaccato tipico della tradizione italiana, e la bresaola, una carne essiccata che è diventata molto popolare per il suo sapore delicato e le sue qualità nutrizionali. Questi deliziosi alimenti non solo arricchiscono i nostri piatti, ma raccontano anche storie di tradizioni

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un antipasto di affettatiLo sono speck e coppaSoppressata e finocchionaLo sono le specialità come la bresaola e i pizzoccheriLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Salumi

Hai davanti la definizione "Lo sono mortadella e bresaola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

U Udine

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A R G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIARE" GIARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.