La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono le giornate dedicate al riposo' è 'Festive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FESTIVE

Curiosità e Significato di "Festive"

Hai risolto il cruciverba con Festive? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Festive.

Perché la soluzione è Festive? Le giornate festive sono quei momenti speciali in cui ci si allontana dalla routine quotidiana per dedicarsi al relax e alle celebrazioni. Queste occasioni, che possono includere festività religiose, nazionali o eventi particolari, offrono l'opportunità di trascorrere del tempo con familiari e amici, godendo di attimi di gioia e convivialità. In sostanza, le giornate festive rappresentano una pausa ristoratrice nella frenesia della vita moderna.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non lavorativeSono dedicate al riposoLo sono le verdure cotte al forno con la besciamellaLo sono Khalifa Al Nahyan e Mansour Al Nahyan

Come si scrive la soluzione Festive

Se "Lo sono le giornate dedicate al riposo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

V Venezia

E Empoli

