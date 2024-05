La Soluzione ♚ Sono dedicate al riposo La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : NOTTI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. NOTTI

Significato della soluzione per: Sono dedicate al riposo Le notti bianche (in russo: , Belye Noci) è un racconto giovanile di Fëdor Dostoevskij. La storia è stata scritta da Dostoevskij tra settembre e novembre del 1848, periodo nel quale partecipò al circolo letterario e filosofico di Nikolay e Aleksei Beketov e successivamente nel circolo di Mikhail Petrashevsky. Il 31 ottobre 1848, il racconto fu pubblicato per la prima volta sulla rivista Otecestvennye zapiski n. Italiano: Sostantivo, forma flessa: notti f pl . plurale di notte. Sillabazione: nòt | ti. Etimologia / Derivazione: vedi notte .

