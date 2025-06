È solitario in una famosa poesia di Leopardi nei cruciverba: la soluzione è Passero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È solitario in una famosa poesia di Leopardi' è 'Passero'.

PASSERO

Curiosità e Significato di "Passero"

Perché la soluzione è Passero? Il passero è un uccellino comune e vivace, spesso associato alla vita di strada e al quotidiano. Nella poesia di Leopardi, questo piccolo volatile diventa simbolo di solitudine e malinconia, rappresentando il contrasto tra la gioia della vita e la tristezza dell'esistenza. La sua presenza evoca una certa nostalgia, invitando a riflettere sulla fragilità dei momenti felici.

Come si scrive la soluzione Passero

Hai trovato la definizione "È solitario in una famosa poesia di Leopardi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

R Roma

O Otranto

