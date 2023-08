Lo cantò Giacomo Leopardi in una celebre poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo cantò Giacomo Leopardi in una celebre poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PASSERO SOLITARIO

Significato/Curiosita : Lo canto giacomo leopardi in una celebre poesia

(disambigua). voce principale: canti (giacomo leopardi). l'infinito è una delle liriche più famose dei canti di giacomo leopardi, che il poeta scrisse negli anni... Voce principale: canti (giacomo leopardi). il passero solitario è una poesia di giacomo leopardi probabilmente scritta negli anni 1829-1830 (sulla datazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

