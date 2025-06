Si cerca in un oasi nei cruciverba: la soluzione è Pace

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si cerca in un oasi' è 'Pace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PACE

Curiosità e Significato di "Pace"

Perché la soluzione è Pace? La parola pace evoca un senso di tranquillità e armonia, sia interiore che tra le persone. È quel momento in cui ci si sente sereni, lontani da conflitti e preoccupazioni, creando un ambiente favorevole alla crescita e al dialogo. In un mondo spesso frenetico, cercare la pace diventa un obiettivo fondamentale per il benessere individuale e collettivo.

Come si scrive la soluzione Pace

P Padova

A Ancona

C Como

E Empoli

