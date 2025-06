Protegge il sub dal freddo nei cruciverba: la soluzione è Muta

MUTA

Curiosità e Significato di "Muta"

Approfondisci la parola di 4 lettere Muta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Muta? La muta è un indumento essenziale per i subacquei, progettato per proteggere il corpo dal freddo durante le immersioni. Realizzata in neoprene, offre isolamento termico e comfort, permettendo di esplorare il mondo sottomarino senza soffrire le basse temperature. Indossarla è fondamentale per garantire sicurezza e benessere mentre si vive l'avventura dell'immersione.

Come si scrive la soluzione Muta

Stai cercando la risposta alla definizione "Protegge il sub dal freddo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S M D R I U A A T E V N A L L A E Mostra soluzione



