La Soluzione ♚ L indossa il subacqueo La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MUTA

Curiosità su L indossa il subacqueo: Serpenti La muta per i serpenti avviene ad intervalli regolari, da poche settimane ad alcuni mesi: per poter crescere, i serpenti cambiano tutta la loro pelle, quasi sempre in un solo colpo. La muta (più propriamente definita ecdisi) è un fenomeno biologico che consiste nel rinnovamento periodico delle piume negli uccelli, dei peli nei mammiferi, della pelle nei rettili e dell'intero esoscheletro negli artropodi.

Altre Definizioni con muta; indossa; subacqueo; Variato; Variazione; Priva della parola; Lo indossa il direttore d orchestra; Un supporto per macchine da presa che l operatore indossa come un corpetto; Lo indossa la maschera; L asta del fucile subacqueo; Un uncino subacqueo; Indumento protettivo del subacqueo;