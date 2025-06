Un pesce di nome divertente film del 1988 nei cruciverba: la soluzione è Wanda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pesce di nome divertente film del 1988' è 'Wanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

WANDA

Curiosità e Significato di "Wanda"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Wanda più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Wanda.

Perché la soluzione è Wanda? Wanda è un nome che evoca sia un film iconico del 1988, A Fish Called Wanda, che ha mescolato commedia e crime in modo brillante, sia una personalità affascinante e complessa. Nel film, il personaggio di Wanda, interpretato da Jamie Lee Curtis, è una donna astuta e seducente che si muove tra inganni e colpi di scena, rendendo la trama avvincente e divertente. Questo mix di intelligenza e carisma rende Wanda non solo un nome, ma

Come si scrive la soluzione Wanda

Se "Un pesce di nome divertente film del 1988" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

W Washington

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

