TRIASSICO

Curiosità e Significato di "Triassico"

Approfondisci la parola di 9 lettere Triassico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Triassico? Il Triassico è un'epoca geologica che si estende da circa 252 a 201 milioni di anni fa, segnando l'inizio del Mesozoico. Questo periodo è fondamentale nella storia della vita sulla Terra, poiché segna l'emergere dei mammiferi, che iniziarono a diversificarsi e adattarsi a vari ambienti dopo la grande estinzione di massa del Permiano. Il Triassico è quindi un capitolo cruciale nel lungo viaggio evolutivo che ha portato alla biodiversità attuale.

Un periodo geologicoPeriodo della preistoria in cui apparvero le prime manifestazioni artisticheIl periodo in cui il sole picchia di piùIl periodo dell anno in cui ogni scherzo vale

Come si scrive la soluzione Triassico

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

