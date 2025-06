Non perdere tempo nei cruciverba: la soluzione è Spicciarsi

SPICCIARSI

Curiosità e Significato di "Spicciarsi"

Perché la soluzione è Spicciarsi? Spicciarsi significa fare le cose in fretta, senza indugi, per non perdere tempo prezioso. È un invito a essere efficienti e ad agire rapidamente, spesso in situazioni dove la puntualità è fondamentale. In sostanza, spicciarsi è dare una spinta alle proprie azioni per raggiungere gli obiettivi più velocemente!

Gara ciclistica in salita contro il tempoPerdere la pazienzaA tempo indeterminato ma in latino

Come si scrive la soluzione Spicciarsi

Non riesci a risolvere la definizione "Non perdere tempo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

I Imola

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A R I O B H M A C I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARCO BIANCHI" MARCO BIANCHI

