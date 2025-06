Non ama la terraferma nei cruciverba: la soluzione è Marinaio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non ama la terraferma' è 'Marinaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARINAIO

Curiosità e Significato di "Marinaio"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Marinaio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marinaio? Marinaio è la figura professionale che vive e lavora a bordo delle navi, dedicandosi a diverse attività legate alla navigazione e alla manutenzione del mezzo. Questi uomini e donne trascorrono gran parte della loro vita in mare, sviluppando un forte legame con l'acqua e le sue dinamiche, spesso trascurando la terraferma. Il loro lavoro è essenziale per il commercio marittimo e la pesca, rendendoli custodi di tradizioni secolari e avventurieri in cerca di nuove scoperte

Come si scrive la soluzione Marinaio

Stai cercando la risposta alla definizione "Non ama la terraferma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N C U E R D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONDURRE" CONDURRE

