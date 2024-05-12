Dorme cullato dalle onde

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dorme cullato dalle onde' è 'Marinaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARINAIO

Perché la soluzione è Marinaio? Il marinaio spesso descrive il suo stato come se dormisse cullato dalle onde, un’immagine che richiama la sensazione di essere trasportato dolcemente dal movimento del mare. Questa espressione evidenzia un senso di pace e di abbandono alle forze naturali, come se la brezza marina e il moto delle acque avvolgessero il suo spirito. La metafora sottolinea la connessione tra il marinaio e l’ambiente marino, dove il sonno diventa un’esperienza immersiva e naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dorme cullato dalle onde". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Dorme cullato dalle onde nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Marinaio

Se la definizione "Dorme cullato dalle onde" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dorme cullato dalle onde" conferma che la soluzione 'Marinaio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Marinaio

M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dorme cullato dalle onde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marinaio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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